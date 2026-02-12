EuroLeague: Bayerns Siegesserie gerissen

Die Siegesserie von Basketball-Meister Bayern München in der EuroLeague ist gerissen. Das Team von Trainer Svetislav Pesic verlor am Donnerstag bei Maccabi Tel Aviv ein hochklassiges Duell mit 106:111 (99:99, 45:51) nach Verlängerung und kassierte die erste Niederlage in der Königsklasse nach zuvor vier Erfolgen nacheinander.

Bester Werfer der Bayern war Welt- und Europameister Andreas Obst mit 33 Punkten und acht von 13 verwandelten Dreiern. In der EuroLeague-Tabelle liegen die Münchner mit 12 Siegen und 16 Niederlagen weiter klar hinter den Play-in-Rängen.

Nach zwei Ligaspielen am Sonntag (16.30 Uhr) bei Science City Jena und am Dienstag (18.30 Uhr/beide Dyn) gegen die Frankfurt Skyliners steht am 21. und 22. Februar in heimischer Halle das Top Four um den BBL-Pokal an. In der EuroLeague geht es am 26. Februar bei Real Madrid weiter.