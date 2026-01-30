EuroLeague: Bueno folgt als Geschäftsführer auf Motiejunas

Chus Bueno wird neuer Geschäftsführer der EuroLeague. Der Spanier löst nach gut dreieinhalb Jahren den Litauer Paulius Motiejunas an der Spitze der europäischen Basketball-Königsklasse ab. Bueno wurde vom Vorstand der EuroLeague Commercial Assets (ECA) einstimmig gewählt und soll in den kommenden Tagen ernannt werden. Das gab die Liga am Freitag bekannt.

Bueno, der in seiner aktiven Karriere als Point Guard unter anderem für den FC Barcelona spielte, soll "den Fokus auf Geschäftswachstum, die Verbesserung des Spiel- und Fanerlebnisses sowie die Erschließung neuer Märkte und Zielgruppen legen", hieß es in der Mitteilung. Zudem soll der 56-Jährige die EuroLeague und den EuroCup "als die unangefochten führenden Basketballwettbewerbe Europas" weiter etablieren.

Nach seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des spanischen Verbandes (FEB) arbeitete Bueno zwölf Jahre für die NBA. Zuletzt verantwortete er den Aufbau und die Entwicklung des Basketballbereichs beim Streamingdienst DAZN. Die EuroLeague steht vor besonderen Herausforderungen, da die NBA ab 2027 eine eigene europäische Liga starten will.