EuroLeague: Klatsche für Bayern in Madrid

Nach dem überraschenden Aus im Pokal-Halbfinale am vergangenen Samstag haben die Basketballer des FC Bayern München auch in der EuroLeague den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Beim spanischen Topklub Real Madrid verlor die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic deutlich mit 70:93 (33:53).

Mit nun 12 Siegen und 17 Niederlagen wird der Einzug in die K.o.-Runden immer unrealistischer für die Münchner. Aktuell belegt das Team Rang 15 mit vier Siegen Rückstand auf den letzten Play-in-Platz. Neun Spiele stehen in der Ligaphase noch aus.

Die Münchner waren Real vor allem offensiv unterlegen. Zwischenzeitlich setzten sich die Gastgeber mit einem 11:0-Lauf entscheidend ab. Zwar fanden die Bayern im zweiten Viertel etwas besser ins Spiel, in der zweiten Halbzeit hatten sie den Spaniern jedoch nichts entgegenzusetzen. In Abwesenheit von Weltmeister Andreas Obst war der US-Amerikaner Justinian Jessup mit 17 Punkten bester Werfer der Gäste.