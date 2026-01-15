Obst dreht spät auf: FC Bayern schlägt Panathinaikos

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague für eine Überraschung gesorgt und ihren Aufwärtstrend eindrucksvoll fortgesetzt. Gegen den Rekorchampion Panathinaikos Athen gewann das Team von Trainer Svetislav Pesic mit 85:78 (40:43) - nicht zuletzt, weil Welt- und Europameister Andreas Obst in der Schlussphase einmal mehr aufgedreht hatte.

"Wir sind sehr froh. Am Ende hatte ich den Ball in der Hand und habe ihn reingeschmissen", sagte Obst bei MagentaSport, nachdem er in den letzten 62 Sekunden des Spiels zwei wichtige Dreier erzielt hatte. Insgesamt kam Obst auf 15 Zähler, bester Werfer der Bayern war am Donnerstagabend Justinian Jessup (16).

Für die Münchner, die sich nach einem Rückstand zur Pause zurückkämpften, war es der dritte EuroLeague-Erfolg in den jüngsten vier Partien. Im schwierigen Kampf um die Play-offs rücken die Bayern allmählich vor: Mit einer Bilanz von acht Siegen und 14 Niederlagen steht Pesics Team nun auf dem 16. Platz.

Nach dem Bundesliga-Auswärtsspiel in Chemnitz am Sonntag wartet in der kommenden Woche in der eigenen Halle ein EuroLeague-Doppelpack gegen Partizan Belgrad am Dienstag und Valencia Basket am Donnerstag (beide 20.30 Uhr/MagentaSport).