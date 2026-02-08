Antetokounmpo steigt bei Chelsea-Frauen ein: "Stolz und geehrt"

Anteile am Nashville FC hat Giannis Antetokounmpo schon vor Jahren erworben, jetzt steigt der Basketballstar vom NBA-Klub Milwaukee Bucks auch in den europäischen Fußball ein. Der Nationalspieler aus Griechenland investiert in die Frauen-Abteilung des FC Chelsea und wird Miteigentümer des Klubs, für den die deutsche Nationalspielerin Sjoeke Nüsken aufläuft.

Er sei "stolz" und fühle sich "geehrt", dazu zu gehören bei einem "traditionsreichen Klub, der auf Leidenschaft, Exzellenz und einer Siegermentalität basiert", schrieb Antetokounmpo bei Instagram und posierte im Trikot des Teams aus der englischen Women's Super League. "Chelseas Geschichte spricht für sich", so Antetokounmpo, er wolle die Zukunft mitgestalten und "das weitere Wachstum im Frauensport" unterstützen. "Es geht um Ehrgeiz, Tradition und darum, den Sport auf ein neues Niveau zu heben. Auf geht's, Chelsea!"

Anfang 2023 war der zweimalige NBA-MVP mit seinen Brüdern Thanasis, Kostas und Alex beim MLS-Klub Nashville FC eingestiegen. Vater Charles spielte Fußball, auch Giannis Antetokounmpos ältester Bruder Francis.