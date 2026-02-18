ESPN: Irving verpasst nach Kreuzbandriss komplette Saison

Basketballstar Kyrie Irving wird in der laufenden NBA-Saison nicht mehr für die Dallas Mavericks auflaufen. Der 33-Jährige hatte sich bereits im vergangenen März einen Kreuzbandriss zugezogen - die Verletzung zwingt ihn weiterhin zur Pause. Nach Angaben des TV-Senders ESPN, der die Agentin des US-Amerikaners zitiert, will sich Irving ausreichend Zeit für die vollständige Genesung nehmen.

Der Olympiasieger von Rio hatte die Mavericks an der Seite von Luka Doncic (heute Los Angeles Lakers) in die NBA-Finals 2024 geführt. 2016 hatte er mit den Cleveland Cavaliers seine bislang einzige Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gewonnen. Irving besitzt in Dallas noch einen Vertrag bis 2028 - in dieser Saison verdient er mehr als 36 Millionen Dollar.

Die Play-off-Hoffnungen der Mavericks erhalten damit einen weiteren empfindlichen Dämpfer. Mit dem Top-Rookie Cooper Flagg in ihren Reihen setzen die Texaner aber ohnehin voll auf die Zukunft.