Essen, Geschenke, Spieleabend: Weihnachten bei den Klebers

Weihnachten bedeutet für die Basketball-Profis in der NBA meist Arbeit, Maximilian Kleber kann das Fest in diesem Jahr zumindest ein bisschen genießen. "Dieses Jahr habe ich meinen Bruder mit Frau und Kindern da. Wir werden einfach am 24. wie in Deutschland abends feiern, zusammen essen, Geschenke auspacken und ein bisschen Spieleabend machen", sagte der deutsche Spieler der Los Angeles Lakers im Podcast "GotNexxt".

Gerade in der Weihnachtszeit, das gab der 33-Jährige zu, vermisst er die Familie und Freunde in Deutschland. "An Weihnachten war es auch immer das Schönste, zu Oma zu fahren und da schön weihnachtlich zu essen", sagte Kleber, der im "Christmas Game" am 25. Dezember (Ortszeit) mit seinem Team auf die Houston Rockets trifft. Und welche deutschen Traditionen vermisst er sonst in den USA? "So einen richtig schönen Weihnachtsmarkt. Glühwein, Bratwürstchen. Das findest du hier nicht."

Kleber war im vergangenen Februar im Zuge des Luka-Doncic-Trades von den Dallas Mavericks zu den Lakers gewechselt. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.