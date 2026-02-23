Lakers ehren Erfolgscoach Riley mit Statue vor Arena

Die Los Angeles Lakers aus der Basketball-Profiliga NBA haben ihrem früheren Erfolgscoach Pat Riley eine besondere Ehre erwiesen und ihm eine Statue vor ihrer Arena errichtet. Der 80-Jährige verfolgte am Sonntag (Ortszeit) die Enthüllung der Bronzefigur, die ihn in einem seiner typischen Armani-Anzüge mit erhobener Faust zeigt.

Riley, der das Team von 1981 bis 1990 trainierte, prägte als Architekt der "Showtime"-Lakers mit einem schnellen Offensivspiel eine der erfolgreichsten Phasen der Klubgeschichte. Er führte die Lakers siebenmal in die NBA-Finals und zu vier Meisterschaften (1982, 1985, 1987, 1988). Mit 533 Siegen und einer Erfolgsquote von 73,3 Prozent ist er statistisch der erfolgreichste Coach der Franchise-Geschichte. Später gewann er auch mit den Miami Heat einen NBA-Titel, derzeit ist er dort Teampräsident.

"Ich weiß nicht, wie ich hierhergekommen bin, aber ich bin hier, und jetzt steht da draußen eine Statue", sagte Riley sichtlich bewegt. Er sei "sehr dankbar, geehrt zu werden und bei jenen zu stehen, die die Giganten sind, auf deren Schultern ich gesprungen bin und die mich getragen haben". Die Statue steht in unmittelbarer Nähe zu den Denkmälern von Elgin Baylor, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Jerry West, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar und dem langjährigen Kommentator Chick Hearn.