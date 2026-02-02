Mumbrú zu Schröder-Wechsel: "Gut für ihn"

Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú hat den Wechsel von Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder zu den Cleveland Cavaliers begrüßt. "Ich glaube, es ist gut für ihn. Es ist ein neues Team, ein besseres Team als Sacramento. Ich habe mit ihm gesprochen, und er ist zufrieden", sagte der Spanier dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Montag.

Schröder war in der NBA am Sonntag gemeinsam mit Keon Ellis von den Sacramento Kings nach Cleveland geschickt worden, dafür wechselte De'Andre Hunter nach Kalifornien. Der deutsche Welt-und Europameister hatte erst im vergangenen Sommer einen mit 45 Millionen Euro dotierten Dreijahresvertrag in Sacramento unterschrieben.

Zum Zeitpunkt von Schröders Wechsel waren die Kings mit 12 Siegen und 39 Niederlagen das schlechteste Team der NBA, mit Cleveland wird er um die Play-offs spielen. Bei den Cavaliers soll der 32-Jährige auf der Spielmacher-Position von der Bank für Entlastung sorgen. "Er ist ein typischer Point Guard, das ist nicht leicht zu finden. Er kann da einen guten Job machen", befand Mumbrú.