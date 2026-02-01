Nächste Show von Flagg reicht Mavericks nicht

Nächste Show von Cooper Flagg, nächste Niederlage der Dallas Mavericks: Trotz 34 Punkten des erst 19 Jahre alten Toptalents hat die langjährige Franchise von Dirk Nowitzki die vierte Niederlage in Folge kassiert. Die Mavs unterlagen den Houston Rockets mit 107:111 - und drohen den Anschluss an die Play-in-Plätze zu verlieren.

Aktuell hat Dallas drei Siege weniger zu bieten als die Los Angeles Clippers, die Rang zehn der Western Conference belegen. Flagg, der jüngst mit 49 Punkten gegen die Charlotte Hornets einen NBA-Teenagerrekord aufgestellt hatte, gilt als aussichtsreicher Kandidat auf die Auszeichnung Rookie of the year für den besten Liga-Neuling.

Die Hornets bleiben unterdessen in Form und schafften mit einem 111:106-Erfolg gegen die San Antonio Spurs ihren sechsten Sieg in Serie. Brandon Miller war mit 26 Punkten der beste Werfer von Charlotte.