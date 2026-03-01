NBA: Doncic glänzt an seinem Geburtstag

Basketball-Star Luka Doncic hat an seinem 27. Geburtstag die Los Angeles Lakers in der NBA zu einem wichtigen Sieg bei den ersatzgeschwächten Golden State Warriors geführt. Der Slowene glänzte beim 129:101 mit 26 Punkten, sechs Rebounds und acht Assists, LeBron James unterstützte Doncic mit 22 Punkten, Austin Reaves kam auf 18 Zähler - so fanden die Lakers nach zuvor drei Niederlagen in Folge wieder in die Spur und sind auf Playoff-Kurs. Maxi Kleber kam auf vier Punkte.

"Wir haben einen Sieg wie diesen gebraucht", sagte Doncic hinterher. Natürlich hätten bei den Warriors Stephen Curry und Jimmy Butler gefehlt, aber es sei dennoch "ein großartiger Sieg" für die Lakers.

Doncic hofft, dass sein Team auf der Zielgeraden der regulären Saison nun ins Rollen kommt, nachdem sowohl James als auch Reaves nach verschiedenen verletzungsbedingten Ausfällen wieder fit sind. "Wir werden einfach Spiel für Spiel angehen, aber die Chemie wird immer besser werden – ich denke, heute war eines der besten Spiele, die wir zusammen gespielt haben", sagte Doncic.