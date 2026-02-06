NBA: Orlando wieder erfolgreich

Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner ist mit den Orlando Magic in der NBA wieder in der Spur. Das Team aus Florida um Wagner und seinen DBB-Kollegen Tristan da Silva gewann gegen die Brooklyn Nets mit 118:98. Nach zuletzt zwei Niederlagen war es ein wichtiger Erfolg für Orlando.

Ohne den weiter verletzten Welt- und Europameister Franz Wagner (Knöchel) war Desmond Bane mit 23 Punkten erfolgreichster Werfer für die Magic. Moritz Wagner kam auf 14 Zähler, da Silva auf zwei. Jalen Suggs glückte das erste Triple-Double seiner Karriere (15 Punkte, elf Rebounds, elf Assists).

Mit 26 Siegen in 50 Begegnungen liegt Orlando hauchdünn an der Spitze der Southeast Division. In der Eastern Conference reicht diese Bilanz allerdings nur zu Platz sieben.

Auch Maxi Kleber kämpft mit den Los Angeles Lakers weiter um einen Play-off-Platz und war dabei gegen die Philadelphia 76ers erfolgreich. Beim 119:115-Erfolg verbuchte der Ex-Nationalspieler in mehr als 26 Minuten Spielzeit vier Punkte, vier Rebounds und vier Assists. Erfolgreichster Werfer der Lakers war Austin Reaves mit 35 Punkten.