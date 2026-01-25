NBA: Schröder verliert bei Rückkehr nach Detroit

Für Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder läuft es in der nordamerikanischen Basketball-Eliteliga NBA seit Ablauf seiner Sperre nicht wirklich rund. Mit seinen Sacramento Kings kassierte der 32-Jährige beim 116:139 bei den Detroit Pistons bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Schröder selbst spielte mit 15 Punkten und sieben Assists, aber auch sieben Turnovers sehr wechselhaft. Für Sacramento war es die 35. Pleite im 47. Saisonspiel, Detroit (33:11) festigte Platz eins in der Western Conference.

Nur bei seiner Rückkehr nach seiner Drei-Spiele-Sperre wegen einer handfesten Auseinandersetzung mit Lakers-Topstar Luka Doncic hatte Schröder mit den Kings gegen die schwachen Washington Wizards gewonnen. Ohne den Braunschweiger hatten die in dieser Saison enttäuschenden Kalifornier zuvor überraschend in Serie gegen die Topteams der Houston Rockets, Los Angeles Lakers und New York Knicks gesiegt.

In Detroit, wo Schröder bis zum Sommer 2025 gespielt hatte und er nun erstmals seitdem auflief, zeigten die Kings defensiv eine ganz schwache Vorstellung und kassierten bis zur Halbzeit schon 78 Punkte. Vor allem Star-Guard Cade Cunningham (29 Punkte, 11 Assists) bekamen die Kings selten in den Griff.