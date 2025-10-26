NBA: Spurs ehren Popovich und feiern Wembanyama

Erst ehrten die San Antonio Spurs ihre Trainerikone Gregg Popovich, dann ließ Basketball-Star Victor Wembanyama seinen nächsten starken Auftritt folgen. Mit 31 Punkten hat der Franzose das Team aus Texas zum dritten Sieg im dritten Spiel der neuen NBA-Saison geführt. Beim 118:107 gegen die weiter sieglosen Brooklyn Nets gehörten die Schlagzeilen aber auch Popovich.

"Pop 1390" stand auf einem Banner, das die Spurs ohne große Zeremonie unter ihr Hallendach zogen - eine Anspielung auf die 1390 Siege, die der heute 76-Jährige in 29 Jahren bei San Antonio geholt hatte. Popovich hatte im November 2024 einen leichten Schlaganfall erlitten und sich später zurückgezogen.

Sein Banner hängt nun neben den Trikots mit Rückennummern, die aus Respekt an ehemalige Spieler nicht mehr vergeben werden. Zu sehen sind dort zudem fünf Sterne für die fünf Meisterschaften unter Popovich sowie der Schriftzug "Hall of Fame". Der Coach war 2023 in die Ruhmeshalle des Basketballs aufgenommen worden.

Erstmals seit 1996 bestreiten die Spurs derzeit eine komplette Saison ohne Popovich, und bislang läuft es gut. In der Western Conference ist neben San Antonio nur noch Meister Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein ungeschlagen. Wembanyama war einmal mehr bester Werfer seines Teams, den Nets halfen auch 40 Punkte von Cam Thomas nicht.