NBA 2025/26: Alle Informationen zu Spielplan, TV, Streaming und den deutschen Profis in der NBA

NBA 2025/26: Die Termine im Überblick 22. Oktober 2025: 1. Spieltag mit dem Auftakt-Duell zwischen den Oklahoma City Thunder und den Houston Rockets

15. Januar 2026: NBA-Deutschland-Match zwischen Orlando Magic und Memphis Grizzlies in Berlin

5. Februar: 2026: Deadline Day, ab 21 Uhr (MEZ) keine Trades mehr möglich

15. Februar 2026: All-Star-Game in Inglewood, Kalifornien

13. April 2026: Letzter Spieltag der Regulär Season

Ab ca. Mitte April 2026: Beginn der NBA-Playoffs

Ab ca. Mitte Juni 2026: NBA-Finals

NBA-Saison 2025/26: Wo laufen die Spiele im TV und Live-Stream? Die kostenpflichtige Streaming-Plattform "Prime Video" hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für 86 Spiele gesichert. Darunter fallen 29 Partien zur deutschen Primetime am Sonntagabend, die komplette Finals-Serie und das Berlin-Game. Zudem wird Pay-TV-Sender "Sky" zahlreiche Partien übertragen, wobei die genaue Anzahl nicht bekannt ist. Die Sky-Übertragungen können wie gewohnt von zahlenden Abonnenten über "Sky Go" und "WOW" gestreamt werden. Wer jedes einzelne NBA-Spiel empfangen möchte, muss den kostenpflichtigen und englischsprachigen "NBA-League-Pass" abonnieren. Im Free-TV ist die Saison 2025/26 nicht zu sehen.

NBA 2025: Die kommenden Live-Übertragungen 30. November, 21:00 Uhr: Houston Rockets @ Utah Jazz (live auf Prime)

1. Dezember, 00:00 Uhr: Oklahoma City Thunder @ Portland Trail Blazers (live auf Sky)

NBA 2025/26: So funktioniert der Modus Die insgesamt 30 Franchises werden in die Eastern- und Western Conference aufgeteilt. Zunächst müssen alle Teams 82 Partien in der Regular Season bestreiten, wobei es allerdings auch zu Duellen zwischen Teams aus dem Westen und Teams aus dem Osten kommt. Die besten sechs Teams beider Conferences qualifizieren sich direkt für die Playoffs, während weitere zwei Plätze pro Conference im Play-In-Turnier vergeben werden. Hier treffen zunächst die beiden Siebtplatzierten der jeweiligen Conference auf die Achtplatzierten. Die beiden Gewinner stehen in den Playoffs. Die Verlierer des Duells müssen gegen die Franchise bestehen, die sich in den Duellen zwischen den beiden Neunt- und Zehntplatzierten durchgesetzt haben. Im Anschluss spielen beide Conferences stets im Best-of-Seven-Format in Viertelfinale, Halbfinale und Finale den jeweiligen Conference-Sieger aus. Diese beiden treffen in den Finals aufeinander, die ebenfalls im Best-of-Seven-Format steigen.

NBA 2025/26: Die Champions der vergangenen Jahre Seit 2010 sind die Golden State Warriors mit vier NBA-Titeln das in Summe erfolgreichste Team. Die LA Lakers und Miami Heat waren je zweimal erfolgreich. Hier ist der Überblick der letzten Jahre, die Zahl in Klammern umschreibt, der wievielte Titel es in der Historie der jeweiligen Franchise war. 2025: Oklahoma City Thunder (2.)

2024: Boston Celtics (18.)

2023: Denver Nuggets (1.)

2022: Golden State Warriors (7.)

2021: Milwaukee Bucks(2.)

2020: Los Angeles Lakers (17.)

2019: Toronto Raptors (1.)

2018: Golden State Warriors (6.)

2017: Golden State Warriors (5.)

2016: Cleveland Cavaliers (1.)

2015: Golden State Warriors (4.)

2014: San Antonio Spurs (5.)

2013: Miami Heat (3.)

2012: Miami Heat (2.)

2011: Dallas Mavericks (1.)

2010: Los Angeles Lakers (16.)

NBA 2025/26: Welche Teams sind favorisiert? Als amtierender Champion sind selbstredend die Oklahoma City Thunder um Shai Gilgeous-Alexander zu nennen, die sehr gut als Team harmonieren und aus der letzten Saison ordentlich Selbstvertrauen mitgenommen haben. Prominent vertreten sind selbstredend auch die LA Lakers mit Luka Doncic und LeBron James, wobei abzuwarten ist, wie gut die beiden Superstars harmonieren und ob die Performance der Rollenspieler ausreichend ist. Gute Chancen besitzen gewiss auch wieder die Denver Nuggets, die mit Nikola Jokic den MVP der Jahre 2021, 2022 und 2024 in den eigenen Reihen haben. In diesem Zuge sind auch die Milwaukee Bucks, die mit Giannis Antetokounmpo den wohl athletisch stärksten Spieler auf den Court schicken. Nicht zu vergessen sind außerdem die Boston Celtics, die mit 18 NBA-Titel Rekord-Champion sind und sich zuletzt 2024 die Krone sichern konnten. Boston ist aber darauf angewiesen, dass sich Superstar Jayson Tatum von seinem Achillessehnenriss erholt. Die Golden State Warriors mit Rekord-Dreierschütze Stephen Curry darf man zudem nicht abschreiben. Doch auch Vorjahres-Finalist Indiana sowie Miami Heat, die Minnesota Timberwolves und die LA Clippers können für Furore sorgen. Aus deutscher Sicht wäre natürlich zu hoffen, dass auch Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern und Tristan Da Silva vorne mitmischen kann. Die Ausgangslage ist alles andere als schlecht.