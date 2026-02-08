Sengün beleidigt Schiedsrichterin sexistisch: "Unreif von mir"

Gleich mehrfach beleidigte NBA-Profi Alperen Sengün unter der Woche eine Schiedsrichterin sexistisch und flog daraufhin vom Feld, jetzt hat sich der Basketballstar von den Houston Rockets reumütig gezeigt. "Manchmal kann man sich einfach nicht beherrschen, aber ich hätte es besser wissen müssen", sagte der türkische Nationalspieler nach dem Duell bei Meister Oklahoma City Thunder am Samstag (112:106): "Das war unreif von mir."

Im Spiel gegen Rekordchampion Boston Celtics am Mittwoch (93:114) hatte Sengün eine Schiedsrichterin im Schlussviertel wiederholt als "bitch" (Schlampe) bezeichnet. Es folgte die Disqualifikation. "Ich bin in die Umkleidekabine gegangen, um mich zu entschuldigen. Ich habe ihr die Hand geschüttelt und gesagt, dass das nie wieder vorkommen wird", so Sengün: "Es ist einfach im Eifer des Gefechts passiert. Sie hat es verstanden, und es war gut für uns beide." Videos vom Vorfall machten online die Runde, jetzt musste sich der 23-Jährige erklären.