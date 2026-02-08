Sengün ersetzt "SGA" beim Allstar Game

Der türkische Basketball-Nationalspieler Alperen Sengün von den Houston Rockets rückt für den verletzten Shai Gilgeous-Alexander in den Kader der Weltauswahl für das NBA Allstar Game nach. Die Entscheidung von Commissioner Adam Silver gab die NBA am Sonntag bekannt. Der kanadische MVP Gilgeous-Alexander vom NBA-Champion Oklahoma City Thunder muss aufgrund einer Bauchmuskelverletzung passen, das Schaulaufen der Stars findet nächsten Sonntag (15. Februar) in Los Angeles statt.

Jüngst hatte Sengün für negative Schlagzeilen gesorgt, weil er eine Schiedsrichterin sexistisch beleidigte und daraufhin vom Feld flog. Mittlerweile hat sich der 23-Jährige reumütig gezeigt. "Manchmal kann man sich einfach nicht beherrschen, aber ich hätte es besser wissen müssen", sagte Sengün nach dem Duell bei Meister Oklahoma City Thunder am Samstag (112:106). Er sei auch in die Kabine gegangen, um sich zu entschuldigen. "Ich habe ihr die Hand geschüttelt und gesagt, dass das nie wieder vorkommen wird", so Sengün.