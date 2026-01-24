Timberwolves-Spiel nach tödlichen Polizeischüssen verschoben

Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen Mann in der US-Großstadt Minneapolis hat die NBA das für Samstag angesetzte Heimspiel der Minnesota Timberwolves gegen die Golden State Warriors verschoben. Die Begegnung soll nun am Sonntagnachmittag (Ortszeit) im Target Center nachgeholt werden, wie die Basketball-Liga mitteilte.

Die Entscheidung sei mit Blick auf die Sicherheit der Menschen in der Stadt getroffen worden, hieß es in einem kurzen NBA-Statement zur Verlegung. Bundesbeamte hatten am Samstag in Minneapolis zuvor einen Mann erschossen, die Trump-Regierung hat tausende Bundespolizisten in die Stadt geschickt, um Migranten ohne gültige Papiere festzunehmen und abzuschieben.