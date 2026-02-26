Trotz Bestwert: Schröder verliert mit den Cavs - Knöchel okay?

Auch ein Punkte-Bestwert reicht nicht: Welt- und Europameister Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers in der NBA eine Niederlage kassiert. Das ersatzgeschwächte Team des deutschen Basketballstars verlor bei den Milwaukee Bucks 116:118, Schröder konnte die zweite Pleite in den letzten drei Spielen mit seinen 26 Punkten und fünf Assists nicht verhindern.

Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von James Harden (gebrochener Daumen), Donovan Mitchell (Leiste) und Evan Mobley (Wade) durfte Schröder diesmal von Beginn an ran und stand knapp 35 Minuten auf dem Parkett. In den sieben Einsätzen zuvor seit dem Wechsel aus Sacramento nach Cleveland war Schröder auf maximal zwölf Punkte gekommen - nun drehte er offensiv erstmals richtig auf. Pech hatte der Braunschweiger jedoch, als sein Korbleger in den Schlusssekunden nicht in den Korb fiel. Damit verpassten die Cavs den Sprung auf Platz drei in der Eastern Conference.

"Dennis hat Bobby Portis ins Matchup gezogen und dann den Korbleger vergeben, aber wir haben auch den Offensiv-Rebound bekommen. Ich bin sehr glücklich, wie wir das gemacht haben", lobte Cleveland-Coach Kenny Atkinson, der sich allerdings um Schröders Fuß sorgt: "Ich hoffe sein Knöchel ist okay. Das müssen wir uns anschauen, weil er doch recht heftig umgeknickt ist."

Eine Niederlage musste auch Oklahoma City Thunder hinnehmen. Im Topspiel der aktuell beiden besten NBA-Teams bei den Detroit Pistons kassierte der NBA-Champion ein 116:124, der deutsche Center Isaiah Hartenstein kam für Oklahoma wie MVP Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Ajay Mitchell und Jalen Williams nicht zum Einsatz.

OKC führt die Western Conference aber weiter mit 45 Siegen und 15 Niederlagen an, während die Pistons im Osten mit 43 Siegen bei 14 Niederlagen vorne liegen. Zweiter im Westen sind die San Antonio Spurs, die durch das 110:107 gegen die Toronto Raptors ihre Siegesserie in der NBA auf zehn Spiele ausbauten.