Trotz Verletzung: Lillard gewinnt Dreierwettbewerb in der NBA

Der langzeitverletzte Basketball-Star Damian Lillard hat den Dreierwettbewerb am Allstar-Wochenende der NBA gewonnen. Der 35 Jahre alte Spielmacher von den Portland Trail Blazers setzte sich im Finale mit 29:27 gegen Devin Booker von den Phoenix Suns durch. Lillard gewann in Los Angeles den Contest nach 2023 und 2024 zum dritten Mal, womit er den Rekord von Larry Bird und Craig Hodges einstellte.

"In einer Saison, in der ich nicht spiele, hat mir die Liga erlaubt, hierherzukommen und so etwas zu machen, um etwas Wettkampf zu erleben, ein bisschen Druck zu spüren und wieder vor den Fans zu stehen. Das war eine großartige Erfahrung", sagte Lillard.

Lillard hatte sich in den Play-offs der vergangenen Saison, damals noch in Diensten der Milwaukee Bucks, einen Achillessehnenriss zugezogen. Die Bucks entließen ihn folglich, und der Point Guard kehrte nach Portland zurück, wo er bereits von 2012 bis 2023 gespielt hatte. Wegen der Verletzung fällt Lillard die gesamte laufende Saison aus.

Den Slam-Dunk-Contest entschied derweil Keshad Johnson von Miami Heat für sich. Der 24-Jährige behielt dank eines Windmill-Dunks im Finale gegen Carter Bryant von den San Antonio Spurs die Oberhand. Bryant war nach der perfekten Wertung von 50 Punkten für seinen ersten Dunk im Finale bei seinem letzten Versuch mehrfach gescheitert. Es war Johnsons erster Sieg bei dem prestigeträchtigen Event.