Wieder der linke Knöchel: Franz Wagner fehlt Orlando

Nächste Zwangspause für Franz Wagner: Der deutsche Welt- und Europameister muss in der nordamerikanischen Basketballliga NBA erneut pausieren. Nach den Übersee-Partien in Berlin und London mit den Orlando Magic fällt Wagner wegen Schmerzen im linken Knöchel für das Spiel gegen die Charlotte Hornets in der deutschen Nacht zu Freitag aus.

Wagner war bereits zwischen Anfang Dezember und Mitte Januar aufgrund einer Verstauchung am linken Knöchel ausgefallen. Pünktlich für sein "Heimspiel" in Berlin meldete sich der 24-Jährige aber wieder zurück.