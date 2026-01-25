Wintersturm: NBA-Spiele in Memphis und Milwaukee verschoben

Die National Basketball Association hat die für Sonntag geplanten Spiele zwischen den Memphis Grizzlies und den Denver Nuggets sowie zwischen den Milwaukee Bucks und den Dallas Mavericks verschoben. Grund für die Verlegungen ist der heftige Wintersturm, der weite Teile der USA betrifft. Nachholtermine stehen noch nicht fest.

Die Verlegungen haben ausdrücklich nichts mit den Geschehnissen um die tödlichen Polizeischüsse in Minneapolis zu tun. Aus diesem Grund war die Partie zwischen den Minnesota Timberwolves und den Golden State Warriors auf Sonntag verschoben worden.