Alba-Frauen im Pokalfinale gegen Keltern

Die Basketballerinnen von Alba Berlin greifen nach ihrem ersten Pokalsieg. Im Halbfinal-Krimi des Top Four bezwangen die Gastgeberinnen am Samstag den Titelverteidiger Saarlouis Royals mit 71:67 (58:58, 38:27) nach Verlängerung.

Bei der ersten Finalteilnahme trifft Alba in der Sömmeringhalle am Sonntag (16.00 Uhr) auf den zweimaligen Titelträger Rutronik Stars Keltern. Die Meisterinnen setzten sich am Abend gegen den BC Marburg mit 79:74 (48:30) durch. Die Royals bekommen es im Spiel um Platz drei (13.00 Uhr) also mit Marburg zu tun.

Topscorerin der am Ende nervenstarken Berlinerinnen war Alina Hartmann mit 18 Punkten, für Saarlouis glänzte Martha Burse mit 20 Zählern.