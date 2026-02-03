Basketballer in Bamberg gegen Zypern

Die deutschen Basketballer werden ihr finales Spiel der ersten WM-Qualifikationsphase in Bamberg bestreiten. Am 6. Juli trifft der Welt-und Europameister dort auf Zypern. Drei Tage zuvor tritt das Team von Bundestrainer Àlex Mumbrú auswärts in Israel an.

Ende des Vorjahres hatten die Deutschen die ersten beiden Quali-Spiele gegen Israel und auf Zypern gewonnen. Zwei weitere stehen gegen Kroatien an, am 27. Februar in Zagreb und am 1. März in Bonn. Die ersten drei Teams der Quali-Gruppe E rücken in die zweite Phase vor, die Ende August startet. Die Resultate werden dorthin mitgenommen.

Im Kampf um die WM-Tickets bilden die Teams der Gruppe E dann mit den Top-Teams der Gruppe F (Lettland, Polen, Österreich und den Niederlanden) eine neue Sechserstaffel. Die besten drei Nationen dieser Gruppe erreichen die WM-Endrunde 2027 in Katar.