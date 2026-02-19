Basketballerinnen ohne Satou Sabally in WM-Quali

Ohne Starspielerin Satou Sabally werden die deutschen Basketballerinnen bei der anstehenden WM-Qualifikation antreten. Die 27-Jährige von WNBA-Klub Phoenix Mercury fehlt im 16-köpfigen Kader des neuen Bundestrainers Olaf Lange für die Quali-Partien vom 11. bis 17. März in Lyon. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte, werde Sabally "diesmal nicht dabei sein", sie freue sich aber darauf, "im Herbst beim World Cup gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen in ihrer Heimatstadt Berlin aufzulaufen".

Angeführt wird das deutsche Team von Leonie Fiebich, Luisa Geiselsöder und Nyara Sabally. Die Deutschen, die als Gastgeber der WM in Berlin (4.bis 13. September) bereits qualifiziert sind, treffen in Lyon auf Südkorea (11. März/17.00 Uhr), die Philippinen (12. März/17.00 Uhr), Frankreich (14. März/20.30 Uhr), Kolumbien (15. März/15.30 Uhr) und Nigeria (17. März/17.00 Uhr/alle Partien live bei MagentaSport).

Lange, der bereits vorher zweimal Bundestrainer gewesen war, hatte das Amt im Vorjahr von Lisa Thomaidis übernommen. Die Kanadierin hatte die Mannschaft ins Viertelfinale der Olympischen Spiele 2024 in Paris und auf Platz fünf der EM 2025 geführt - der DBB-Kader in der Übersicht:

Leonie Fiebich (Valencia BC/Spanien, New York Liberty/USA), Luisa Geiselsöder(CBK Mersin/Türkei), Nyara Sabally (New York Liberty/USA), Emily Bessoir (Lointek Gernika Bizkaia/Spanien), Patricia Broßmann (ASD Basket Costa Masnaga/Italien), Frieda Bühner (Movistar Estudiantes Madrid/Spanien), Jennifer Crowder (Herner TC), Britta Daub (Eisvögel USC Freiburg), Emma Eichmeyer (Saarlouis Royals), Alina Hartmann (Alba Berlin), Alexis Peterson (ESB Villeneuve d’AscQ/Frankreich), Nina Rosemeyer (Alba Berlin), Jessika Schiffer (Saarlouis Royals), Lina Sontag (GiroLive Panthers Osnabrück), Alexandra Wilke (Rutronik Stars Keltern), Laura Zolper (Södertälje BBK/SWE)