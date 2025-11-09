Bayern mühen sich zum Sieg in Vechta - Neuling Trier Erster

Die Basketballer von Bayern München haben nach einem harten Stück Arbeit ihre Siegesserie fortgesetzt. Der deutsche Meister siegte im BBL-Auswärtsspiel bei Rasta Vechta 77:74 (38:41) und bleibt nach dem fünften Erfolg im sechsten Spiel oben dabei.

Sensationell an die Tabellenspitze spang Aufsteiger Gladiators Trier, der beim 80:76 (41:36) bei den Academics Heidelberg den sechsten Sieg im siebten Spiel feierte. Der bisherige Spitzenreiter MBC aus Weißenfels hatte am Samstag 80:88 bei Alba Berlin verloren.

Die Bayern, die zuletzt vor allem in der EuroLeague mit drei Siegen gegen Topklubs geglänzt hatten, mussten lange um ihren wettbewerbsübergreifend fünften Erfolg in Serie kämpfen. Der Tabellen-14. aus Vechta spielte vor allem defensiv überzeugend, die Bayern um ihre vier Europameister und NBA-Starzugang Spencer Dinwiddie taten sich schwer und liefen bis in die zweite Halbzeit einem Rückstand hinterher.

Dinwiddie brachte es in 22 Minuten Spielzeit nur auf zwei Punkte, beste Werfer der Bayern waren Kamar Baldwin und Justinian Jessup mit jeweils 15 Zählern. Bei Vechta kam Alonzo Verge Jr. auf 22 Punkte.