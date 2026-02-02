BBL: Alba kommt gegen frechen Aufsteiger Trier zurück

Alba Berlin hat sich im Topspiel der Basketball Bundesliga (BBL) mit viel Mühe den vierten Sieg in Serie erkämpft. Die Berliner kamen nach langem Rückstand gegen den zähen Aufsteiger Gladiators Trier stark zurück und und drehten die Partie in einen 99:92 (47:54)-Erfolg, durch den sich der Hauptstadtklub in der Tabelle von den Gladiators absetzte und den Abstand zu Tabellenführer Bayern München weiter verkürzte.

Der mutige Neuling setzte früh Ausrufezeichen und zog bereits im ersten Viertel zweistellig davon, Mitte des zweiten Viertels betrug der Vorsprung gar 15 Punkte. Doch Alba blieb im Stile eines Spitzenteams hartnäckig und übernahm mit den ersten Zählern im letzten Spielabschnitt erstmals die Führung, die es nicht mehr hergab. Die überragenden 26 Punkte von Point Guard Jordan Roland reichten für Trier letztlich nicht, bei Berlin legte Youngster Jack Kayil mit 24 die meisten Zähler auf.

In der Tabelle schloss Alba mit 13:5 Siegen auf Rang zwei zu den Bayern (16:2) auf. Die Gladiators (11:6) liegen dank einer bisher bemerkenswert guten Saison gleich dahinter und haben sogar noch ein Spiel in der Hinterhand.