BBL: Bayern kassieren gegen Ulm erste Heimniederlage

Nach mehr als sieben Monaten hat der FC Bayern wieder ein Heimspiel in der Basketball Bundesliga (BBL) verloren - wie schon damals gegen ratiopharm Ulm. In der Neuauflage des Vorjahresfinales musste sich der deutsche Meister am Sonntagabend im BMW Park überraschend klar mit 62:79 (37:41) geschlagen geben und kassierte seine zweite Saisonniederlage. Mit 16:2 Siegen ist der Vorsprung an der Tabellenspitze vor Alba Berlin (12:5) aber weiter groß.

Ulm hatte im Juni das dritte Spiel der Play-off-Finalserie in München gewonnen, das entscheidende fünfte dort aber verloren. Nun gelang dem zuletzt schwächelnden Vizemeister, was in dieser Spielzeit bislang kein anderes Team geschafft hat. Für Ulm war der Erfolg im Kampf um einen Play-off-Platz enorm wichtig, 10:8 Siege reichen für Rang acht.

"Wir waren im Grunde nicht einmal richtig in Führung. Aber du spielst nur so gut, wie es dein Gegner erlaubt", sagte Bayern-Trainer Svetislav Pesic und lobte Ulm: "Sie haben exzellent verteidigt und auch offensiv gut gespielt, ein komplettes Paket." München verzichtete wegen des engen Spielplans auf die Welt- und Europameister Andreas Obst und Johannes Voigtmann, auch Kapitän Vladimir Lucic und Neno Dimitrijevic bekamen eine Pause.

Nach dem Korb zum 8:6 (4. Minute) durch Nationalspieler Christian Sengfelder gab Ulm die Führung nicht mehr ab. Die Gegenwehr der Bayern war aber erst gut fünf Minuten vor Schluss gebrochen. Bester Werfer beim Titelverteidiger war der vor der Saison aus Ulm gekommene Justinian Jessup (14 Punkte), für die Gäste verbuchte Christopher Ledlum 16 Punkte. Bislang hatten die Münchner in dieser Saison nur Ende Oktober in Berlin verloren.

Am Tabellenende wird die Lage für die Löwen Braunschweig immer ernster. Das Schlusslicht unterlag dem Vorletzten MLP Academics Heidelberg in eigener Halle mit 94:99 (46:53) und verpasste die Chance, sich am Gegner vorbeizuschieben. Braunschweig steht nun bei 4:13 Siegen, Heidelberg bei 5:13. Im Kampf um die Play-offs gelang den BMA365 Bamberg Baskets ein wichtiger Sieg bei den Fitness First Würzburg Baskets, das Frankenduell ging mit 98:80 (43:42) an die Gäste. Bamberg (10:8) ist Siebter, Würzburg (11:7) Vierter.