BBL: Bayern setzen Siegesserie fort

Die Basketballer von Bayern München ziehen an der Tabellenspitze der Bundesliga weiter einsam ihre Kreise. Der deutsche Meister feierte beim 98:79 (37:36) gegen die Würzburg Baskets seinen 13. Liga-Sieg in Serie und zementierte einmal mehr seine Tabellenführung.

Bester Werfer bei der Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic, die mit 15 Siegen aus 16 Spielen weiter über der Liga thront, war Isiaha Mike mit 20 Punkten. Drei Tage nach dem überzeugenden Sieg in der EuroLeague gegen Valencia Basket erwischten die Bayern einen guten Start und zogen schnell auf zehn Punkte davon.

Würzburg wehrte sich nach Kräfte, konnte aber die letztlich deutliche Niederlage nicht verhindern. Mit der zweiten Pleite in Folge rutschten die Würzburger auf Platz vier ab. Für die Bayern geht es am Donnerstag (20.05 Uhr) in der EuroLeague bei Hapoel Tel Aviv weiter, am kommenden Sonntag (18.00 Uhr) folgt das Liga-Heimspiel gegen ratiopharm Ulm.

Den zweiten Tabellenplatz festigte Alba Berlin durch ein 87:82 nach Verlängerung gegen die Bamberg Baskets, Jack Kayil überzeugte dabei mit 24 Punkten.