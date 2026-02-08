BBL: Berlin baut Siegesserie aus

Alba Berlin hat mit dem nächsten Sieg in der Basketball Bundesliga (BBL) den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Der einstige Serienmeister setzte sich am Sonntag gegen Rasta Vechta mit 84:82 (46:46) durch, vorerst beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München vier Punkte - der Meister tritt allerdings am Abend noch bei den MLP Academics Heidelberg an (18.00 Uhr/Dyn). Moses Wood war mit 19 Punkten bester Werfer für Berlin, für Alba war es der fünfte Sieg in Folge. Kein anderes Team der BBL kann derzeit eine solche Serie vorweisen.

Am vergangenen Wochenende nämlich hatten die Bayern in eigener Halle überraschend gegen ratiopharm Ulm verloren, und der Vizemeister legte am Sonntag gleich den nächsten wichtigen Sieg nach: Gegen den starken Aufsteiger Gladiators Trier (22 Punkte) gewann Ulm mit 97:67 (34:35) und schloss zur Spitzengruppe der Liga auf.