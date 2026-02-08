BBL: Klarer Erfolg für Bayern - Berlin baut Siegesserie aus

Spitzenreiter Bayern München hat nach der jüngsten Niederlage in der Basketball Bundesliga (BBL) zurück in die Erfolgsspur gefunden - und den Verfolger Alba Berlin auf Distanz gehalten. Nach der Heimpleite gegen ratiopharm Ulm siegten die Münchner locker mit 106:63 (54:33) bei den MLP Academics Heidelberg. Der Vorsprung auf den einstigen Serienmeister Berlin, der zuvor 84:82 (46:46) gegen Rasta Vechta gewann, beträgt weiterhin sechs Punkte.

Bester Werfer der Bayern war Nenad Dimitrijevic mit 18 Punkten, Oscar da Silva und Andreas Obst kamen zudem auf je 15 Zähler. Heidelbergs Mateo Seric erzielte 21 Punkte.

Berlin festigte den zweiten Tabellenplatz und rückte nicht näher an die Spitze heran. Moses Wood war mit 19 Punkten bester Werfer für Berlin, für Alba war es der fünfte Sieg in Folge. Kein anderes Team der BBL kann derzeit eine solche Serie vorweisen.

Vizemeister Ulm, der die Bayern in der Vorwoche geschlagen hatte, legte am Sonntag gleich den nächsten wichtigen Sieg nach: Gegen den starken Aufsteiger Gladiators Trier (22 Punkte) gewann Ulm mit 97:67 (34:35) und schloss zur Spitzengruppe der Liga auf.