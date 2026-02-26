BBL: Heidelberg reagiert auf Talfahrt - Jansson muss gehen

Die MLP Academics Heidelberg haben mit einem Trainerwechsel auf ihre anhaltende sportliche Krise reagiert. Der Klub aus der Basketball Bundesliga (BBL) trennte sich mit "sofortiger Wirkung" von seinem finnischen Headcoach Danny Jansson, bis zum Saisonende wird Assistenztrainer Carlo Finetti das Amt übernehmen. Der Schritt wurde in einer Mitteilung am Donnerstag mit "der schwierigen und herausfordernden Situation im Abstiegskampf" begründet.

Jansson (46) war 2024 aus Tübingen gekommen und hatte Heidelberg in der Vorsaison ins Playoff-Halbfinale und erstmals ins internationale Geschäft geführt. An die Erfolge konnten die Academics jedoch nicht anknüpfen und befinden sich in akuter Abstiegsgefahr. Bei noch 13 ausbleibenden Spielen hat der Tabellen-Vorletzte derzeit zwei Siege Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Nachfolger Finetti, der seit 2024 im Klub ist und einen Vertrag bis 2027 besitzt, soll das Team nun zum Klassenerhalt führen.