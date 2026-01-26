MBC und Trainer Ramondino gehen getrennte Wege

Trennung nach sieben Liga-Pleiten in Serie: Marco Ramondino ist nicht länger Cheftrainer des Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC. Nach der 84:110-Niederlage gegen Aufsteiger Trier am Samstag war Ramondino mit dem Wunsch einer Vertragsauflösung an die Klubführung des MBC herangetreten, wie der Pokalsieger am Montag mitteilte. Sportdirektor Silvano Poropat übernimmt vorerst als Interimslösung.

Ramondino zog somit die Konsequenzen aus der längsten MBC-Negativserie seit fast drei Jahren. Erst im Sommer hatte der Italiener für zwei Jahre unterschrieben, nach wettbewerbsübergreifend 13 Siegen und elf Niederlagen endet das Engagement nun vorzeitig.

Poropat übernimmt das Team nach 17 Spielen mit 14 Punkten auf Tabellenplatz 14 - sechs Punkte vor einem Abstiegsplatz. Beim Heimspiel am Freitag (20.00 Uhr/DYN) gegen die EWE Baskets Oldenburg soll er den MBC zurück in die Spur führen.