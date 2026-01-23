Obst soll bleiben: "Lange in München halten"

Seit fast fünf Jahren spielt Welt- und Europameister Andreas Obst schon für den FC Bayern, einen Abschied will der deutsche Basketballmeister unbedingt verhindern. "Wir werden uns anstrengen, ihn lange hier in München zu halten", sagte Präsident Herbert Hainer vor dem EuroLeague-Spiel gegen Valencia Basket (93:89) bei MagentaSport. Der Dreijahresvertrag von Obst, im März 2023 unterzeichnet, läuft am Saisonende aus.

Obst sei "eine Identifikationsfigur", "einer der besten deutschen Spieler" und "einer der besten Drei-Punkte-Schützen der EuroLeague", so Hainer. Der 71-Jährige ist optimistisch was die Verhandlungen angeht: "Der FC Bayern hat eine Menge in den Lostopf reinzuwerfen." Hainer ist "überzeugt, wir werden den Andi Obst auch in der Zukunft noch bei uns sehen."

Von ratiopharm Ulm war der Guard 2021 nach München gewechselt, mit den Bayern wurde Obst (29) je zweimal Meister und Pokalsieger.