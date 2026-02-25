Ulm setzt weiter auf Harrelson: "Coacht mit klarem Kompass"

In der Länderspielpause hat Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm die Weichen für die Zukunft gestellt und den auslaufenden Vertrag mit Cheftrainer Ty Harrelson um zwei Jahre bis 2028 verlängert. Das gab der Vizemeister am Mittwoch bekannt. Der US-Amerikaner war zur vergangenen Saison von Rasta Vechta nach Ulm gewechselt.

"Er coacht mit klarem Kompass. Ihm gelingt der Spagat zwischen zielgerichteter Spielerentwicklung und dem Erreichen ambitionierter Ergebnisse auf beeindruckende Art und Weise", sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath über den 45-Jährigen. Ulm war im Vorjahresfinale erst im entscheidenden fünften Spiel am FC Bayern gescheitert. Derzeit belegt der Klub in der Bundesliga (BBL) den sechsten Platz.