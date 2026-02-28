Mumbrú nicht zufrieden: "Zu viele Fehler für ein enges Spiel"

Den Sprung an die Spitze verpasst, einen seltenen Rückschlag kassiert: Nach der erst zweiten Niederlage in den vergangenen 20 Länderspielen konnte Álex Mumbrú nicht zufrieden sein. "Wir haben zu viele Fehler für ein enges Spiel gemacht", sagte der Basketball-Bundestrainer nach dem 88:93 (50:46) des Welt- und Europameisters am Freitagabend im WM-Qualifikationsspiel gegen Gastgeber Kroatien in Zagreb.

Noch gibt es auf dem Weg zur Endrunde 2027 in Katar keinen großen Grund zur Sorge, beim Rückspiel am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) in Bonn sollte sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) aber keine weitere Niederlage erlauben. Denn alle Ergebnisse werden in die zweite Qualifikationsphase mitgenommen.

"Es war eine gute Atmosphäre hier, das brauchen wir am Sonntag zu Hause auch", so Mumbrú. Es habe ihn "nicht überrascht, dass Kroatien so stark war. In der ersten Hälfte hatten wir offensiv und defensiv einen guten Rhythmus und haben uns an den Gameplan gehalten. Im dritten Viertel haben wir einige Lay-ups und Dreier zu einfach abgegeben."

Auch Malte Delow übte Kritik. "So richtig haben wir nie zu unserem Spiel gefunden", sagte der Berliner: "Wir wollten viel mehr rennen und haben zu wenig Stops generiert. Außerdem haben wir zu viele Bälle verloren."

Kroatien (6 Punkte) führt in der Gruppe E vor Deutschland (5), Israel (4) und Zypern (3). Die ersten drei Teams der Staffel erreichen die zweite Qualifikationsrunde. Lässt das DBB-Team am Sonntag einen weiteren Punkt liegen, könnte es im Rennen um das WM-Ticket noch knifflig werden.