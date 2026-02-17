Ohne Obst: DBB gibt Kader für WM-Quali bekannt

Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú setzt in den richtungsweisenden WM-Qualifikationsspielen auf vier Europameister, muss aber auf Andreas Obst von Meister Bayern München verzichten. Das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag mit. Auch die NBA-Profis um Kapitän Dennis Schröder werden bei den Duellen mit Kroatien in Zagreb (27. Februar) und Bonn (1. März) nicht dabei sein.

Zum 18-köpfigen Aufgebot des Welt- und Europameisters gehören in Johannes Thiemann (Gunma Crane Thunders/Japan) sowie Oscar da Silva, Justus Hollatz und Leon Kratzer (alle München) vier EM-Goldmedaillengewinner. Die Bayern-Spieler und David Krämer von Real Madrid werden voraussichtlich beim ersten Duell aber nicht zum Einsatz kommen - am Tag vor dem Spiel in Kroatien treten die Bayern bei den Spaniern an, womöglich wird das Quartett erst in Bonn mit von der Partie sein.

Im Vergleich zum ersten Qualifikationsfenster fehlt neben dem Münchner Obst auch Isaac Bonga von Partizan Belgrad. Obst soll aufgrund seiner hohen Belastung im Verein geschont werden. Die NBA-Profis um Dennis Schröder sowie Franz und Moritz Wagner stehen wegen der laufenden Saison in den USA ohnehin nicht zur Verfügung. Nicht berücksichtigt wurden zudem die Welt- und Europameister um Johannes Voigtmann (Bayern München), Daniel Theis (AS Monaco) und Maodo Lo (Zalgiris Kaunas).

Der Start in die WM-Qualifikation verlief für das DBB-Team erfolgreich: Sowohl gegen Israel als auch auf Zypern setzte sich die Auswahl von Mumbrú souverän durch. In der Tabelle liegt Deutschland hinter Kroatien, das ebenfalls beide Auftaktspiele gewann, auf Rang zwei.