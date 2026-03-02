"JT" glänzt als Rekordmann: "Ist cool"

Ein Rekord, und das nach der Ehrung für das 100. Länderspiel, an diesem Abend passte einfach alles bei Johannes Thiemann. "Ja, ist cool", sagte der Ersatzkapitän der deutschen Basketballer nach dem so wichtigen Sieg (91:89 n.V.) im WM-Qualifikationsspiel gegen Kroatien in Bonn. Thiemann war nach nervenaufreibenden 45 Minuten rundum zufrieden: "Ein guter Tag."

Vor seinem Einsatz hatte "JT" im Telekom Dome ein gerahmtes Bild mit einer Spielszene aus den Händen von Ingo Weiss und Armin Andres, dem Präsidenten und Vizepräsidenten des Deutschen Basketball Bundes (DBB), erhalten. Dann legte der Welt- und Europameister im 110. Einsatz sofort los.

24 Punkte holte Thiemann, mehr als jemals zuvor im Nationaltrikot, bislang war sein Topwert 17 gewesen. Hinzu kamen starke zwölf Rebounds des 32-Jährigen, der das Team in Abwesenheit des etatmäßigen Kapitäns Dennis Schröder auf das Spielfeld führte.

"Er ist unser Go-to-Guy mit seinen 100 Länderspielen auf dem Buckel", lobte Teamkollege Oscar da Silva den Routinier. "Jeder weiß hier, was er für das Land im Nationaltrikot geleistet hat." Thiemann habe gegen die starken Kroaten in der Zone "die richtigen Reads" gemacht, dazu "Fouls gezogen" und "ein paar Freiwürfe bekommen".

Thiemann war nach dem Sieg "sehr erleichtert. Es wäre sehr bitter gewesen für die weitere Qualifikation, wenn wir verloren hätten." Denn am Freitag hatte das deutsche Team in Zagreb ein 88:93 kassiert. Beim Wiedersehen ging es nach Aufholjagd und Kraftakt gut. Deutschland ist auf dem Weg zur WM 2027 trotz der Niederlage im Hinspiel im Soll. "1:1 ist eine okaye Ausbeute für uns", so Thiemann.

Zuletzt hatte der Power Forward in Japan für die Gunma Crane Thunders länger wegen einer Gehirnerschütterung nicht auflaufen können, nun ist er wieder da - und wie. "Es ist immer sehr bitter, wenn man nicht spielen und nur zugucken kann. Aber jetzt geht es mir wieder gut." Das war am Sonntag nicht zu übersehen.