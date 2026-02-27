WM-Qualifikation: Erste Niederlage für Weltmeister Deutschland

Welt- und Europameister Deutschland hat in der Qualifikation für die Basketball-WM 2027 seine erste Niederlage kassiert. Dem weiterhin ungeschlagenen Gastgeber Kroatien unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Àlex Mumbrú am Freitagabend in Zagreb 88:93 (50:46) und bleibt damit Tabellenzweiter der Vierergruppe E. Zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ihre Spiele gegen Israel und auf Zypern klar gewonnen.

Schon am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) kommt es im Bonn zum Rückspiel. Dann hat die deutsche Mannschaft die Chance, mit einem Sieg in entsprechender Höhe den Direktvergleich zu gewinnen und Platz eins zu erobern. Die ersten drei Teams der Gruppe erreichen die zweite Qualifikationsphase, die Resultate werden mitgenommen. Mit den drei besten Mannschaften der Gruppe F (Lettland, Polen, Österreich, Niederlande) wird eine neue Sechserstaffel gebildet. Die besten drei erreichen die Endrunde in Katar.

Mumbrú fehlten in Kroatien neben den wie üblich nicht verfügbaren NBA-Profis auch weitere Top-Akteure wie Andreas Obst, Johannes Voigtmann, Maodo Lo, Daniel Theis oder Isaac Bonga aus Gründen der Belastungssteuerung. Bester Werfer im DBB-Team war David Krämer mit 22 Punkten, als Topscorer der Kroaten kam Dario Saric auf 23 Punkte.

Kroatien (6 Punkte) führt weiter vor Deutschland (5), Israel (4) und Zypern (3).