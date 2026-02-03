Boxen: Horta Dominguez neuer DBV-Cheftrainer

Der Kubaner Humberto Horta Dominguez ist neuer Cheftrainer des Deutschen Boxsport-Verbandes. Wie der DBV am Dienstag mitteilte, ist der 59-Jährige seit 1. Februar für den Nationalkader verantwortlich. Er wird am neuen DBV-Zentrum in Heidelberg tätig sein.

Horta Dominguez arbeitete die vergangenen drei Jahrzehnte in Kuba, Russland, Aserbaidschan und zuletzt in Frankreich. Dort bildete er zahlreiche olympische Medaillengewinner aus. "Das klare Ziel ist, uns bei den bevorstehenden internationalen Wettkämpfen Schritt um Schritt immer stärker auf Medaillenrängen zu platzieren", sagte der neue Coach.

Im Vorjahr waren die deutschen Boxer und Boxerinnen bei der Weltmeisterschaft in Liverpool leer ausgegangen. Bei Olympia in Paris hatte der mittlerweile ins Profilager gewechselte Nelvie Tiafack 2024 Bronze geholt. In diesem Jahr steht in Bulgariens Hauptstadt Sofia die EM an (15. bis 26. September).

Mittelfristig soll sich die Verpflichtung von Horta Dominguez bei den nächsten Olympischen Spielen in Edelmetall niederschlagen. "Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit dem Konzept, das jetzt entwickelt wurde und mit dem neuen Cheftrainer 2028 in Los Angeles einige Medaillen erwarten können", sagte DBV-Präsident Farid Vatanparast.