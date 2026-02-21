Nach Tyson-Kampf: Mayweather gibt Profi-Comeback

Der amerikanische Box-Superstar Floyd Mayweather kehrt neun Jahre nach seinem letzten offiziellen Kampf aus dem Ruhestand zurück. Der 48-Jährige, Ex-Weltmeister in mehreren Gewichtsklassen mit der Rekordbilanz von 50 Siegen aus 50 Profi-Kämpfen, kündigte an, er werde seine Karriere nach einem geplanten Schaukampf gegen Mike Tyson wieder aufnehmen.

"Ich habe immer noch das Zeug dazu, im Boxen weitere Rekorde aufzustellen", sagte Mayweather in einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. "Von meinem bevorstehenden Mike-Tyson-Event bis zu meinem nächsten Profi-Kampf danach – niemand wird ein größeres Publikum erreichen, eine größere weltweite Übertragung haben oder mehr Geld mit jeder Veranstaltung hereinholen."

Mayweather, der am 24. Februar 49 Jahre alt wird, trug den Beinamen "Money" und war einst der bestverdienende Sportler der Welt. Sein Comeback-Kampf soll im Sommer dieses Jahres stattfinden, ein Gegner ist noch nicht benannt. Sein bisher letzter Fight war 2017 gegen den UFC-Star Conor McGregor, seitdem bestritt er Showkämpfe. Sein Duell mit dem früheren Schwergewichtsweltmeister Tyson (59) ist für April geplant.