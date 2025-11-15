Darts: Wenig scheitert im Grand-Slam-Viertelfinale

Lukas Wenig hat beim Grand Slam of Darts einen weiteren Coup verpasst. Der 31-Jährige verlor im englischen Wolverhampton sein Viertelfinale gegen den Niederländer Danny Noppert klar mit 8:16. Der Marburger durfte dennoch zufrieden sein, nie zuvor war er bei einem Majorturnier so weit gekommen.

Wenig hatte in der Gruppenphase nur knapp gegen Noppert verloren, diesmal ging es einzig zu Beginn eng zu. "Luu", wie der Deutsche genannt wird, schnupperte beim Stand von 3:4 am Break, kassierte aber das 3:5 und musste Noppert anschließend ziehen lassen. Wenig ließ reihenweise Chancen liegen - anders als sein Gegner, der zuvor überraschend seinen Landsmann Michael van Gerwen ausgeschaltet hatte. Im Handumdrehen stand es 4:11, wenig später war das Match entschieden.

Beim drittwichtigsten PDC-Event hatte Wenig im Achtelfinale überraschend den deutschen Shootingstar Niko Springer geschlagen und sich ein Preisgeld in Höhe von 28.500 Pfund gesichert. Vor seiner WM-Premiere im Dezember im "Ally Pally" holte er sich viel Selbstvertrauen: In der Weltrangliste klettert er von Platz 71 mindestens auf 63 und liegt auch im Rennen um die begehrte Tourkarte, die zur Teilnahme an den meisten PDC-Turnieren berechtigt, in aussichtsreicher Position.

Erstmals hatten drei Deutsche beim Grand Slam das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglisten-16. Martin Schindler war am Mittwoch gegen den früheren Weltmeister Gerwyn Price ausgeschieden.