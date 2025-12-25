PDC investiert drei Millionen Pfund in globalen Dartsport

Die Professional Darts Corporation (PDC) hat während der laufenden WM Investitionen in die Globalisierung des Sports angekündigt. Wie der Dachverband bekannt gab, fließen von 2026 bis 2028 insgesamt über drei Millionen Pfund in die sogenannten "Global Affiliate Tours", die sämtliche regionale Turnierserien weltweit wie beispielsweise die "Asian Tour" oder "Championship Darts Corporation" in Nordamerika umfasst.

Vor allem mit erhöhten Preisgeldern will die PDC das Fundament des professionellen Darts außerhalb Europas festigen und den Übergang zur europäischen Elite beschleunigen. Hinzu erhalten "die führenden Spieler jeder Region auch die Möglichkeit, an der PDC Qualifying School und den Vorrunden der World Masters sowie am World Cup, Grand Slam und der Weltmeisterschaft teilzunehmen", hieß es in der Mitteilung.

"Dies ist ein starkes Zeichen der Unterstützung für alle unsere globalen Partner-Touren und möglicherweise die bedeutendste Ankündigung überhaupt für das weltweite Wachstum des Dartsports", sagte PDC-Chef Matt Porter: "Diese Ankündigung gibt unseren globalen Partnern Planungssicherheit für die nächsten drei Jahre und bietet ihnen gleichzeitig eine Plattform, um den Sport in ihren Regionen weiter auszubauen. Wir treten in eine äußerst aufregende neue Ära für unseren Sport ein."

Die Ankündigung folgt auch einem wachsenden Erfolg internationaler Profis, die sich auch bei der diesjährigen WM bemerkbar macht. Dort sorgten zuletzt etwa der Inder Nitin Kumar, der Kenianer David Munyua oder der Japaner Motomu Sakai mit ihren Erstrundensiegen für Aufsehen.