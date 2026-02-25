"Konnte es kaum glauben": Greaves wirft historischen Neundarter

Beau Greaves schreibt Darts-Geschichte: Die englische Ausnahmekönnerin hat als erste Frau einen Neundarter auf der Tour der Professional Darts Corporation (PDC) geworfen. Bei den Players Championship 6 in Leicester besiegte die 22-Jährige den Österreicher Mensur Suljovic in der Runde der Top 64 am Mittwoch mit 6:5 und warf dabei im dritten Leg das perfekte Spiel.

"Ich konnte es kaum glauben, als ich es geschafft hatte", sagte Greaves überglücklich: "Ich habe es schon ein paar Mal knapp verpasst, daher war es schön, endlich einen zu treffen. Und ich bin froh, dass es auch im Stream zu sehen war."

Graves spielte den klassischen Weg mit zwei 180er-Aufnahmen sowie Triple-20, Triple-19 und schließlich die Doppel-12. Suljovic verneigte sich vor der dreimaligen Frauen-Weltmeisterin und schüttelte ihr respektvoll die Hand, Greaves hingegen schüttelte mehrfach ungläubig den Kopf und konnte es kaum fassen.

"Ich konnte nicht aufhören zu lächeln, weil ich es kaum erwarten konnte, es meinem Vater zu erzählen, obwohl ich wusste, dass er es sehen würde", sagte Greaves: "Es war schwer, nach dem Treffer wieder ins Spiel zu kommen, ich habe danach gezittert. Es war nervenaufreibend, aber am Ende habe ich es geschafft, den Sieg zu holen."

Eine Runde später scheiterte sie in der dritten Runde mit 3:6 am Schotten David Sharp. Die Players Championship werden ohne Zuschauer ausgetragen.

Greaves hatte sich im letzten Jahr die Tour Card gesichert und bestreitet in 2026 als erst zweite Frau überhaupt einen Großteil der Turniere. Bei der WM scheiterte "Beau 'n' Arrow" im Dezember 2025 in Runde eins knapp am Nordiren Daryl Gurney.