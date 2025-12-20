Ricardo Pietreczko hat nach einem Nervenkrimi als erster deutscher Spieler die dritte Runde bei der Darts-WM erreicht. Dabei sah es nach einem starken Auftakt gegen Dave Chisnall zwischenzeitlich nicht gut für "Pikachu" aus.

Der 31-Jährige setzte sich am Samstag in London mit 3:2 gegen den an Nummer 21 gesetzten Engländer Dave Chisnall durch.

Der gebürtige Berliner spielt nun gegen den Schweden Andreas Harrysson, der zuvor bereits Motomu Sakai aus Japan souverän mit 3:0 bezwungen hatte, um den erneuten Einzug in das Achtelfinale.

Pietreczko, der bei der vergangenen WM in der Runde der letzten 16 an Nathan Aspinall aus England gescheitert war, fand gegen Chisnall sehr gut in die Begegnung und schnappte sich schnell die ersten beiden Sätze.

Doch dann setzte Chisnall zum Comeback an, glich zum 2:2 aus, ging auch im entscheidenden fünften Satz mit 2:1 Legs in Führung und vergab sogar einen Matchdart.

Doch "Pikachu" bewies Nervenstärke, gewann die letzten drei Legs am Stück und nutzte mit einem 50er-Finish seinen ersten Match-Dart.