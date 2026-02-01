World Masters: Littler holt nächsten Titel

Luke Littler hat fast alle Titel auf der Tour der Professional Darts Corporation (PDC) geholt. Nach seinem zweiten WM-Triumph vor rund einem Monat siegte der 19-Jährige auch beim World Masters, in einem ausgeglichenen Finale bezwang der Engländer seinen Landsmann Luke Humphries im Duell des Ersten gegen den Zweiten der Weltrangliste mit 6:5.

"Das ist etwas, das ich bisher nicht hatte, aber jetzt habe ich es", sagte Littler nach seinem ersten Titelgewinn beim World Masters. Der unterlegene Vorjahressieger Humphries zeigte sich voll des Lobes über den elf Jahre jüngeren Dauerrivalen. "Er lässt sich niemals unter Druck setzen, auch wenn man sein Bestes versucht, um ihn unter Druck zu setzen. Ich halte ihn für den größten Dartsspieler, den es je gegeben hat."

Littler fehlt damit nur noch der Erfolg bei der Europameisterschaft in Dortmund (22. bis 25. Oktober), dann hat er alle zehn großen Einzelturniere der PDC mindestens einmal gewonnen. Auch der Sieg bei der Team-WM fehlt Littler. "The Nuke" spielt erst seit 2024 auf der Profitour, nachdem er als damals 16-Jähriger ins WM-Finale gestürmt war, aber gegen Humphries das Nachsehen hatte. Seitdem dominiert Littler die Tour fast nach Belieben.

Littler war nach Siegen über den Belgier Mike De Decker (3:2), als er einen Matchdart überstanden hatte, seinen Landsmann Ross Smith (4:1), den Nordiren Josh Rock (4:0) und Gerwyn Price (5:4) ins Finale eingezogen. Humphries hatte im Halbfinale den WM-Finalisten Gian van Veen (5:0) klar besiegt. Zuvor hatte er im Achtelfinale gegen Luke Woodhouse mit einem Neundarter für ein Highlight gesorgt.