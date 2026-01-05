Zwei Tage nach dem WM-Finale von London hat die PDC die Teilnehmer an der Premier League Darts 2026 bekannt gegeben.

Die Teilnehmer an der Premier League Darts 2026 stehen fest. Wie in den Jahren zuvor erhielten insgesamt acht Spieler die Einladung vom Profiverband PDC.

Die Top-4 der Weltrangliste nach der WM waren gesetzt: Weltmeister Luke Littler, WM-Viertelfinalist Luke Humphries, Vize-Champion Gian van Veen und Michael van Gerwen.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch vier Spieler, die die PDC unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien wie sportliche Leistungen, Vermarktung, Fanbase und Ähnlichem auswählte.