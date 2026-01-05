Darts
Darts: PDC gibt Teilnehmer an der Premier League 2026 bekannt - Shooting Star erstmals dabei
- Aktualisiert: 05.01.2026
- 17:04 Uhr
- ran.de
Zwei Tage nach dem WM-Finale von London hat die PDC die Teilnehmer an der Premier League Darts 2026 bekannt gegeben.
Die Teilnehmer an der Premier League Darts 2026 stehen fest. Wie in den Jahren zuvor erhielten insgesamt acht Spieler die Einladung vom Profiverband PDC.
Die Top-4 der Weltrangliste nach der WM waren gesetzt: Weltmeister Luke Littler, WM-Viertelfinalist Luke Humphries, Vize-Champion Gian van Veen und Michael van Gerwen.
Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch vier Spieler, die die PDC unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien wie sportliche Leistungen, Vermarktung, Fanbase und Ähnlichem auswählte.
Darts Premier League: Auch Bunting und Price dabei
Jetzt ist klar, welche weiteren Profis die Ehre haben, an der Premier League teilnehmen zu dürfen. Die Wahl fiel auf Jonny Clayton, Stephen Bunting, Gerwyn Price und erstmals auch Shooting-Star Josh Rock.
WM-Halbfinalist Gary Anderson galt ebenfalls als Kandidat, doch der Schotte, der die Premier League bereits zweimal gewinnen konnte, erteilte einer erneuten Teilnahme mit Verweis auf sein Alter eine Absage.
Die Premier League startet am 5. Februar mit dem ersten Spieltag in Newcastle. Am 26. März macht das Turnier Station in Berlin. Die vier besten Spieler nach 16 Wochen treffen am 28. Mai in den Playoffs in London aufeinander. Der Sieger erhält 350.000 Pfund, die aber nicht in die Order of Merit einfließen.