Promi-Darts-WM 2026 live auf ProSieben und Joyn
Promi-Darts-WM 2026 heute live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream: Promis & Profis, Übertragung, Modus, Datum - Michael van Gerwen und Joey Kelly gewinnen
- Aktualisiert: 05.01.2026
- 00:57 Uhr
- ran
Zum achten Mal richtet ProSieben die große Promi-Darts-WM aus. Das Top-Event steigt einen Tag nach dem Finale der Darts-WM in London. Prominente Gesichter werden Duos mit echten Stars der Szene bilden.
Eine deutsche Fußballmanager-Ikone, ein legendärer Bundesliga-Torjäger oder vielleicht doch ein Extremsportler und Survival-Künstler? Das Teilnehmerfeld bei der Promi-Darts-Event verspricht einen spannenden und unterhaltsamen Abend. Doch wer kürt sich zum Weltmeister 2026?
Reiner Calmund, Cathy Hummels, Ailton, Gülcan Kamps, Joey Kelly und Alex Kumptner betreten die Darts-Bühne, wenn am Sonntag, 4. Januar, bei der Promi-Darts-WM 2026 die Pfeile fliegen. ProSieben wird die große Abend-Show ab 20:15 Uhr übertragen.
Nur ein Tag nach dem Finale der PDC World Darts Championship versuchen auch bekannte Profis an der Seite der prominenten Darts-Rookies, den VIP-Weltmeister-Titel zu sichern.
Promi-Darts-WM 2026 live: Wer überträgt im Free-TV und Livestream?
ProSieben überträgt das Event wie gewohnt im Free-TV. Die Sendung steigt am Sonntag, 4. Januar 2026, ab 20:15 Uhr.
Neben der Übertragung im linearen TV wird das Spektakel auch im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen sein.
Christian Düren wird die Promi-Darts-WM aus dem Maritim Hotel Bonn moderieren. Elmar Paulke ist als Kommentator im Einsatz.
Promi-Darts-WM 2026 live: Wie funktioniert der Modus?
Die Duos spielen im klassischen 501-Modus: Jedes Team startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf Null kommen. Anders als bei den Profi-Spielern muss ein Checkout bei den Promis aber nicht zwangsläufig über ein Doppelfeld erfolgen.
In der Gruppenphase, die in zwei Dreiergruppen im Modus Jeder-gegen-jeden bestritten wird, sind zwei Gewinn-Legs für einen Sieg erforderlich. Im Halbfinale und Finale hingegen drei.
Die Gruppenersten haben jeweils die K.o.-Phase sicher. Die Zweitplatzierten treffen in der Zwischenrunde auf die Drittplatzierten der anderen Staffel und spielen die zwei restlichen Halbfinal-Teilnehmer aus.
Promi-Darts-WM 2026 live auf ProSieben und Joyn: Wer sind die Teilnehmer?
Bei der achten Auflage der Promi-Darts-WM werden sechs Stars aus der Sport- und Unterhaltungs-Welt mit dabei sein. Dabei handelt es sich um Fußballmanager-Ikone Reiner Calmund, Moderatorin Cathy Hummels, Torjäger Ailton, Moderatorin Gülcan Kamps, Extremsportler Joey Kelly und TV-Koch Alex Kumptner.
Im Vergleich zum Vorjahr werden wir also sechs neue Gesichter sehen. 2025 waren Patrick Owomoyela, Simon Gosejohan, Wolff-Christoph Fuss, Vanessa Mai, Axel Stein und Evelyn Burdecki am Start. Sie wurden von den Darts-Stars Michael van Gerwen, Stephen Bunting, Peter Wright, Luke Humphries, Ricardo Pietreczko und Martin Schindler unterstützt.
In diesem Jahr setzen sich die Teams wie folgt zusammen:
- Cathy Hummels und Gian van Veen
- Joey Kelly und Michael "Mighty Mike" van Gerwen
- Reiner Calmund und Martin "Wall" Schindler
- Ailton und Stephen "Bullet" Bunting
- Alexander Kumptner und Nathan "Asp" Aspinall
- Gülcan Kamps und Luke "Cool Hand" Humphries
Promi-Darts-WM 2026 live im Free-TV: Wer gewann die letzten Ausgaben?
Im Jahr 2025 sicherten sich Stephen Bunting und Patrick Owomoyela den Titel, die erste Ausgabe im Jahr 2017 gewannen Michael van Gerwen und Tim Wiese. Nachfolgend alle Sieger-Duos in der Übersicht:
- 2025: Stephen Bunting und Patrick Owomoyela
- 2024: Ricardo Pietreczko und Eko Fresh
- 2023: Michael van Gerwen und Kevin Großkreutz
- 2020: Michael van Gerwen und Pascal Hens
- 2019: Max Hopp und Jimi Blue Ochsenknecht
- 2018: Martin Schindler und MarcelScorpion
- 2017: Michael van Gerwen und Tim Wiese