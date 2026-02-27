Bis Saisonende: Der KEC holt Nutivaara

Die Kölner Haie haben kurz vor Start der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre Defensive mit einem früheren NHL-Profi verstärkt. Der Finne Markus Nutivaara (31) kommt vorerst bis zum Saisonende zum Tabellenführer und könnte schon am Wochenende sein Debüt geben. Das gaben die Haie am Freitag bekannt.

"Mit Markus verstärken wir unsere Defensive sowohl in der Breite als auch in der Spitze. Er ist in allen Spielsituationen einsetzbar und bringt Erfahrungen vom höchstmöglichen Level mit, was ihn zu einer wichtigen Ergänzung für unser Team macht", sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys.

Nutivaara bringt viel NHL-Erfahrung mit zum KEC. In sechs Spielzeiten in der nordamerikanischen Top-Liga kam er auf fast 300 Einsätze für die Columbus Blue Jackets und die Florida Panthers. 2018 nahm er mit der finnischen Nationalmannschaft an der WM teil. Aufgrund von anhaltenden Hüftproblemen beendete Nutivaara 2023 zunächst seine aktive Karriere, gab im Sommer 2025 aber sein Comeback bei seinem Heimatklub Oulun Kärpät in Finnland.