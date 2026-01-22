DEL: Adler Mannheim gewinnen gegen Wolfsburg

Die Adler Mannheim haben ihren zweiten Platz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erfolgreich verteidigt. Gegen den Tabellen-Achten Grizzlys Wolfsburg gewann die Mannschaft von Trainer Dallas Eakins mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Alexander Ehl (19.) und Marc Michaelis (38.) erzielten vor 10.707 Zuschauern in der SAP Arena die Treffer für die Gastgeber, Luis Schinko (48.) verkürzte für die Niedersachsen. Die Partie begann offensiv zäh, im ersten Drittel blieben klare Torchancen Mangelware. Die beste Gelegenheit vergab Michaelis, der mit einem Abschluss an Wolfsburgs stark reagierendem Goalie Dustin Strahlmeier scheiterte.

Auch im zweiten Abschnitt fiel lediglich ein Treffer, die favorisierten Adler bestimmten nun jedoch weitgehend das Geschehen und ließen defensiv wenig zu. In der Schlussphase kam Wolfsburg noch einmal heran, der Mannheimer Erfolg geriet jedoch nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Die Adler liegen nach 42 von 62 Spielen in der Tabelle aktuell elf Punkte hinter Tabellenführer Kölner Haie. Die Kölner sind am Freitagabend (19.30 Uhr/MagentaSport) bei den Schwenninger Wild Wings gefragt.